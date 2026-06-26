Fußball-Nationalmannschaft: Heftiger Dämpfer im Finalstadion nach Traumstart durch Sané

So wird es nichts mit dem Titel. Die DFB-Elf liefert ein ganz schwaches Spiel gegen Ecuador ab. Sanés erstes Turniertor ist zu wenig. Auch der Edeljoker kann die erste Turnierpleite nicht verhindern.
East Rutherford - Inmitten der ecuadorianischen Fußball-Party schlichen die deutschen Fußballer sichtlich bedient vom Rasen des WM-Finalstadions, Bundestrainer Julian Nagelsmann diskutierte indes noch heftig mit Schiedsrichterin Tori Penso. Es half alles nichts. Vor den Toren New Yorks hat die deutsche Nationalmannschaft auch mit Super-Joker Deniz Undav die Einstimmung aufs erste K.o.-Spiel gründlich verpasst.