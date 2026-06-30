Fußball-Nationalmannschaft: Gescheiterte Nationalmannschaft zurück im WM-Quartier

1 Die Fußball-Nationalmannschaft ist wieder im WM-Quartier angekommen - enttäuscht nach dem WM-Aus. Foto: Christian Charisius/dpa

Ein letztes Mal fliegt die DFB-Elf zurück nach Winston-Salem. Das Quartier in North Carolina muss viel zu früh geräumt werden. Nach dem Aus gegen Paraguay steht Bundestrainer Nagelsmann in der Kritik.











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Winston-Salem - Tief in der amerikanischen Nacht ist die Fußball-Nationalmannschaft ein letztes Mal in ihrem WM-Quartier in Winston-Salem angekommen. Das Charterflugzeug landete nach dem 3:4 im Elfmeterschießen gegen Paraguay in der ersten K.-o.-Runde in Foxborough auf dem kleinen Stadtflughafen Smith Reynolds Airport in North Carolina.