Fußball-Nationalmannschaft: Füllkrug fällt gegen Holland aus und reist vorzeitig ab

1 Niclas Füllkrug (M) nach seinem vergeblichen Härtetest beim Abschlusstraining im Gespräch mit Bundestrainer Julian Nagelsmann (r). Foto: Federico Gambarini/dpa

Beim 5:0 gegen Ungarn zählt Niclas Füllkrug noch zu den Torschützen. Im Topspiel der Nations League gegen die Niederlande fällt der Torjäger angeschlagen aus. Der Bundestrainer muss umplanen.











Amsterdam - Torjäger Niclas Füllkrug fällt für das Topspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in der Nations League gegen die Niederlande aus. Der 31 Jahre alte Angreifer kann wegen einer Achillessehnenreizung am linken Fuß am Abend (20.45 Uhr/RTL) in der Johan-Cruyff-Arena nicht mitwirken, wie der DFB wenige Stunden vor dem Anpfiff mitteilte.