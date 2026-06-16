Leroy Sané steht bei einem Turnier sofort wieder im Fokus. Bleibt er im zweiten WM-Spiel in der Startelf? Oder schlägt jetzt die Stunde von Deniz Undav? Das Für und Wider einer Dauer-Personalie.
Winston-Salem - Wenn Leroy Sané das Golf-Cart auf das Trainingsgelände des W. Dennie Spry Stadiums steuert, halten sich seine Mitfahrer Antonio Rüdiger und Jamal Musiala besser gut fest. So schwungvoll der Offensivspieler das Elektro-Gefährt hinter der Tribüne in Winston-Salem einparkt, hätten ihn viele gerne beim 7:1-Torfest der Fußball-Nationalmannschaft zum WM-Start gegen Curaçao gesehen.