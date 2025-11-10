Julian Nagelsmann ist längst Experte auch für die Feinheiten im Qualifikations-Modus. Das WM-Ticket soll im Gruppen-Endspurt souverän gelöst werden. Zwei Siege sind wichtig für einen ersten USA-Trip.
Wolfsburg - Das WM-Ticket ist zum Greifen nah. Der Makel des Fehlstarts in die Qualifikation ist fast behoben. Nach dem 0:2 in der Slowakei hat Julian Nagelsmann mit der Fußball-Nationalmannschaft die folgenden drei Spiele gegen Nordirland (3:1/1:0) und Luxemburg (4:0) gewonnen. Die DFB-Elf geht deshalb mit neun Zählern als Tabellenführer der Gruppe A vor den punktgleichen Slowaken und Nordirland (6 Punkte) in die letzte Quali-Runde.