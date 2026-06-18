Antonio Rüdiger nennt Madrid seine Heimat. Bei Real hat der Nationalspieler noch einmal verlängert. In der kommenden Saison erfüllt sich für ihn ein großer Wunsch.
Winston-Salem - Nationalspieler Antonio Rüdiger ist sehr froh darüber, dass er in der Spätphase seiner Fußball-Karriere doch noch mit José Mourinho (63) zusammenarbeiten darf. Der Portugiese kehrt nach 13 Jahren als Trainer zu Real Madrid zurück, wo der 33-jährige Rüdiger gerade seinen Vertrag noch einmal um eine Saison bis Mitte 2027 verlängert hat.