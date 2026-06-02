Fußball-Nationalmannschaft: Nagelsmann zurück auf Los und Völlers Chicago-Erinnerungen

Die WM-Reise beginnt. Julian Nagelsmann kehrt an seinen Ausgangspunkt als Bundestrainer zurück. Chicago, Winston-Salem, Houston - das sind die ersten Etappen auf dem beschwerlichen Weg zum WM-Pokal.
Frankfurt/Main - Beim Abschiedsfoto auf der Gangway des Lufthansa-Airbus "Wuppertal" blickten Julian Nagelsmann und die deutschen WM-Spieler um Geburtstagskind Oliver Baumann (36) sorgenvoll Richtung Himmel. Dunkle Gewitterwolken hingen über dem Frankfurter Flughafen, von dem aus der rund 60-köpfige DFB-Tross auf dem Linienflug "LH 434" zum ersten Stopp in Chicago abhob.