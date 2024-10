Fußball-Nationalmannschaft: DFB-Torwartkandidaten: Nübel spielt in Bosnien

1 Der Stuttgarter Alexander Nübel wird aller Voraussicht nach in Zenica im Tor stehen. Foto: Daniel Löb/dpa

Alexander Nübel und Oliver Baumann werden in der Nations League aller Voraussicht nach je ein Spiel bekommen. Den Anfang darf der Stuttgarter machen.











Zenica - Torwart Alexander Nübel soll am Freitag (20.45 Uhr/RTL) in Bosnien-Herzegowina sein Debüt für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft feiern. "Ich freue mich extrem darauf. (...) Ich habe meinen Eltern Bescheid gegeben. Pure Vorfreude jetzt auf Freitagabend", sagte der 28-Jährige vom VfB Stuttgart bei RTL. Nach dem Ausfall von Marc-André ter Stegen, der mit einer schweren Knieverletzung monatelang fehlen wird, war zuvor noch offen, ob Nübel oder Oliver Baumann in Zenica im Tor steht.