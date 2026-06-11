Kai Havertz hat in jedem seiner Turniere für Deutschland getroffen. Aber das Tor für die Ewigkeit fehlt noch. Mit 27 Jahren ist sein Status im Teamgefüge so hoch wie nie zuvor.
Winston-Salem - Kai Havertz ist das schon gewohnt in Turnierjahren. Das Geburtstagsständchen gibt es dann im Kreise der Fußball-Nationalmannschaft und nicht daheim bei der Familie. Und doch ist bei dem am 11. Juni 1999 in Aachen geborenen Offensivspieler an seinem Ehrentag in Winston-Salem etwas anders. Der Status des nun 27-Jährigen im DFB-Team hat sich gewandelt.