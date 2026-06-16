Joshua Kimmich erlebt seine dritte WM. Es ist seine erste als Kapitän. Und sie beginnt für ihn mit einem Novum. Der Bundestrainer arbeitet schon am Matchplan für den ersten Turnier-Härtetest.
Winston-Salem - Auch am trainingsfreien "Family Day" für die deutschen Fußballer erscheint Joshua Kimmich pflichtbewusst zur Arbeit. Der Kapitän ist bei der Weltmeisterschaft immer on - und nicht off. Am Vormittag (Ortszeit) sollte der 31-Jährige darum auch den Job übernehmen, im Hörsaal der Wake Forest University in Winston-Salem, den Medien über die Gefühlslage im DFB-Tross nach dem fulminanten 7:1 gegen Curaçao zu berichten. Und noch mehr zum bevorstehenden ersten Härtetest gegen die Elfenbeinküste zu sagen.