Bis zuletzt vermied Julian Nagelsmann eine klare Ansage zu einem Neuer-Comeback. Nun meldet «Bild», der Bundestrainer habe seine Entscheidung dem bisherigen Stammkeeper Oliver Baumann mitgeteilt.
Berlin - Torwart Manuel Neuer (40) wird nach Informationen der "Bild" als Nummer eins im deutschen Nationalteam zur Fußball-WM in diesem Sommer reisen. Bundestrainer Julian Nagelsmann habe den bisherigen Stammkeeper Oliver Baumann angerufen und ihm mitgeteilt, dass er mit Bayern-Torhüter Neuer zwischen den Pfosten plane, berichtete "Bild" am frühen Morgen. Baumann (35) habe dem Bundestrainer zugesichert, dass er dem DFB-Team auch als Ersatzkeeper für die WM zur Verfügung stehen werde.