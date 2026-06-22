Nico Schlotterbeck kann bei der Fußball-WM nach dpa-Informationen nicht mehr für die deutsche Nationalmannschaft zum Einsatz kommen. Der 26-Jährige von Borussia Dortmund zog sich beim 2:1 gegen die Elfenbeinküste einen Innenbandriss im linken Sprunggelenk zu.











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Winston-Salem - Nico Schlotterbeck kann bei der Fußball-WM nach dpa-Informationen nicht mehr für die deutsche Nationalmannschaft zum Einsatz kommen. Der 26-Jährige von Borussia Dortmund zog sich beim 2:1 gegen die Elfenbeinküste einen Innenbandriss im linken Sprunggelenk zu. Zuerst hatten "Bild" und Sky über die Diagnose berichtet.