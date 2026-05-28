Fußball-Nationalmannschaft: Alle außer Neuer in Nagelsmanns ersten WM-Training

Im ersten Training der Nationalmannschaft fehlt Torwart Manuel Neuer weiter wegen einer Wadenverhärtung. Wie Bundestrainer Nagelsmann das Team auf den WM-Test gegen Finnland einstimmt.
Herzogenaurach - Noch ohne Manuel Neuer, aber mit allen aktuell verfügbaren Spielern hat Julian Nagelsmann die Arbeit für die WM-Vorbereitung auf dem Trainingsplatz aufgenommen. Außer dem Münchner Torwart-Rückkehrer, der weiterhin seine Wadenverhärtung auskuriert, waren 25 Akteure bei der ersten Übungseinheit der Fußball-Nationalmannschaft in Herzogenaurach auf dem Platz.