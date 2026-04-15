Fußball näher an die Menschen bringen: Deutscher Fußball-Bund startet eigenen Pay-TV-Sender DFB.TV

Ab dem 22. Mai sendet der Deutsche Fußball-Bund rund um die Uhr auf seinem eigenen linearen Pay-TV-Kanal DFB.TV. Mit dem Angebot wolle man "den Fußball in seiner ganzen Breite noch näher an die Menschen" bringen.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) stellt sich medial breiter auf: Am 22. Mai 2026 startet mit DFB.TV der erste offizielle Sender in der Geschichte des Sportverbands. Der Kanal sendet 24 Stunden täglich und soll Fußballinhalte bündeln, die bisher entweder gar nicht übertragen wurden oder im Netz verstreut zu finden waren. Das gab der Verband am Mittwoch bekannt.

"DFB.TV markiert einen entscheidenden Schritt in der medialen Weiterentwicklung des Deutschen Fußball-Bunds", erklärte DFB-Generalsekretär Holger Blask. Mit dem neuen Angebot wolle man "den Fußball in seiner ganzen Breite näher an die Menschen bringen" - etwa mit Live-Übertragungen der 2. Frauen-Bundesliga oder Länderspielen der Jugend- und Futsal-Nationalmannschaften, die bislang kaum mediale Aufmerksamkeit bekamen.

Was DFB.TV zeigt - und was nicht

Das Programm des neuen Senders umfasst zudem den Finaltag der Amateure sowie Beach Soccer und den DFB ePokal. Darüber hinaus sollen Formate rund um die A-Nationalmannschaften, Einblicke in Trainingslager, Preisverleihungen wie der Julius-Hirsch-Preis, Veranstaltungen auf dem DFB-Campus sowie historisches Archivmaterial das Programm füllen. Täglich entstehen acht Stunden neuer Inhalte, die dreimal abgespielt werden.

Was hingegen nicht auf DFB.TV zu sehen sein wird: die Spiele der Männer- und Frauen-Nationalmannschaften, der DFB-Pokal der Männer sowie die Frauen-Bundesliga. Diese Wettbewerbe sind weiterhin bei ARD, ZDF, RTL, Sky und anderen Partnern zu sehen. Der neue Sender soll demnach kein Konkurrenz-Angebot zu bestehenden TV-Rechten sein, sondern diese ergänzen.

Der Sendebeginn am 22. Mai, einen Tag vor dem DFB-Pokalfinale der Männer, ist bewusst gewählt. Bereits am 23. Mai sollen erste Live-Spiele des Finaltags der Amateure ausgestrahlt werden. Als weiteres Highlight nennt der Verband die Berichterstattung zur Fußball-WM 2026 (11. Juni bis 19. Juli in den USA, Kanada und Mexiko) live aus dem Team Base Camp und dem "German House of Soccer".

Wie ist DFB.TV empfangbar?

Wer DFB.TV über einen bestehenden Pay-TV-Anbieter empfängt, zahlt keinen Aufpreis. Bisher wurden Verträge mit den Plattformen DAZN, HD+, Vodafone und Zattoo geschlossen, mit weiteren Plattformen laufen laut DFB noch Verhandlungen. Die App DFB.TV+ kostet monatlich 5,99 Euro und im Jahresabonnement 59,99 Euro.