Fußball näher an die Menschen bringen: Deutscher Fußball-Bund startet eigenen Pay-TV-Sender DFB.TV

Ab dem 22. Mai sendet der Deutsche Fußball-Bund rund um die Uhr auf seinem eigenen linearen Pay-TV-Kanal DFB.TV. Mit dem Angebot wolle man "den Fußball in seiner ganzen Breite noch näher an die Menschen" bringen.
Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) stellt sich medial breiter auf: Am 22. Mai 2026 startet mit DFB.TV der erste offizielle Sender in der Geschichte des Sportverbands. Der Kanal sendet 24 Stunden täglich und soll Fußballinhalte bündeln, die bisher entweder gar nicht übertragen wurden oder im Netz verstreut zu finden waren. Das gab der Verband am Mittwoch bekannt.