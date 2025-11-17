1 Der Oeffinger Kunstrasenplatz ist am Mittwoch von der Jugend belegt. Maldin Ymeraj (Mitte) und seine Mitspieler weichen deshalb in den Wald aus. Foto: Eva Herschmann

Mittwochs ist beim Oeffinger Landesligisten der Kunstrasenplatz auf dem Tennwengert oft anderweitig belegt.











Zehn, besser zwölf Punkte. So lautet die Vorgabe der Fellbacher Fußball-Trainer Nicos und Kiriakos Gountoulas für die letzten fünf Spiele vor der Winterpause. Drei dieser fünf Partien haben die Verbandsliga-Kicker bereits absolviert und dabei sechs Punkte verbucht. „Wir sind auf einem guten Weg und im Soll“, sagt Nicos Gountoulas nach dem jüngsten 1:0-Erfolg beim SSV Ehingen-Süd. Jetzt gelte es in den kommenden beiden Heimspielen gegen Young Boys Reutlingen (22. November) und den TSV Weilimdorf (29. November) nachzulegen. Was nicht leicht werden wird. So gut die Fellbacher auch auf fremdem Platz sind (Rang eins in der Auswärtstabelle mit 18 Zählern), so schlecht sind sie vor heimischen Publikum. Mit gerade einmal vier Punkten belegen sie in der Heimtabelle den vorletzten Platz. Schlechter ist nur der VfR Heilbronn mit zwei Zählern. Wichtig wird sein, dass die Defensive künftig ähnlich gut steht wie am vergangenen Samstag. Beim siebten Saisonsieg haben die Fellbacher zum ersten Mal in dieser Runde zu null gespielt. Es war eine geschlossene Teamleistung, in der dennoch einer herausragte: Ibrahim Njie, der in Abwesenheit des verletzten Leon Bauer die Kapitänsbinde trug und zudem in der Dreierkette in der Zentrale spielte. „Er war total präsent und hat die Mannschaft super geführt“, sagt Nicos Gountoulas. Und weil er mit einem direkt verwandelten Freistoß auch noch das Tor des Tages erzielte, hat sich der 25-Jährige den Titel Spieler des Spiels aufseiten des SVF verdient.