Niklas Weiß verliert mit dem SV Fellbach, Markus Weiß spielt mit dem TV Weiler/Rems unentschieden.











Für Verteidiger Niklas Weiß und die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach ist die Begegnung am Freitagabend auf dem heimischen Kunstrasenplatz gegen den FC Holzhausen mit einer 1:2-Niederlage zu Ende gegangen. Immerhin einen Teilerfolg hat am Sonntag an gleicher Stelle Markus Weiß erzielt. Der Vater von Niklas Weiß und zugleich Trainer der Kicker des TV Weiler/Rems, die mit dem FSV Waiblingen II punktgleich an der Tabellenspitze der Staffel 1 in der Kreisliga A rangieren, hat mit seiner Mannschaft beim SV Fellbach II 2:2 gespielt. Mit Glück. Denn der Ausgleich für die Gäste fiel erst in der vierten Minute der Nachspielzeit. Den Führungstreffer für die Fellbacher hatte Nikita Siebert erzielt, der mit jetzt zehn Toren die Liga-Torschützenliste anführt. Im Verbandsliga-Team hatte derweil am Freitag einmal mehr der Kapitän Leon Bauer überzeugt und sich den Titel Spieler des Spiels verdient. Nicht nur, weil er mit seiner Balleroberung in der eigenen Hälfte den Fellbacher Führungstreffer eingeleitet hat, sondern auch, weil er erneut auf der Sechserposition einen starken Eindruck hinterlassen hat und ein unermüdlicher Antreiber war.