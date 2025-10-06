1 Der Oeffinger Justin Bren ist erneut an der Schulter verletzt. Foto: Eva Herschmann

Zafir Cakir, 36, ist der neue Abteilungsleiter bei den Fußballern des SV Fellbach.











Link kopiert



Zwei Gewinner hat es zuletzt bei den Fußballern des SV Fellbach gegeben. Die allerdings standen am Freitag bei der 1:4-Niederlage der Verbandsliga-Kicker beim Aufsteiger VfB Friedrichshafen nicht auf dem Platz. Vielmehr wurden sie bei der Abteilungsversammlung am Mittwoch neu ins Amt gewählt: Nachdem Nicole Sdunek nach zwei Jahren als Abteilungschefin aus persönlichen Gründen nicht mehr zur Wahl angetreten war, wurde der 36-jährige Zafer Cakir, Geschäftsführer der DLSE Mietmöbel GmbH in Filderstadt, Vater eines Fellbacher Jugendkickers und schon länger stark in der Abteilung engagiert, von den 131 anwesenden Wahlberechtigten zum neuen Leiter gewählt. Den Posten des Jugendleiters hat nun Robin Zeidler, 32, inne, der sich bei der Wahl gegen J örg Winternitz – er hatte das Amt seit 2014 bekleidet – durchgesetzt hat. Einen kickenden Gewinner hat es dann doch noch in Friedrichshafen gegeben: Adao Gutzeit. Nach seiner Einwechslung in der 46. Minute hat er die rechte Außenbahn „überragend bespielt“, sagt der Trainer Nicos Gountoulas. „Er hat vier Flanken geschlagen und alle Zweikämpfe in der Defensive gewonnen.“ Deshalb ist der 21-Jährige auch unser Spieler des Spiels aufseiten des SVF.