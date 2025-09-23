Fußball-Nachlese: SVF, TVOe: Ein Ex-Fellbacher Coachist souveräner Tabellenführer

1 Erfolgreich mit dem TV Weiler/Rems: Markus Weiß Foto:

Markus Weiß führt mit dem TV Weiler/Rems in der Kreisliga A das Klassement an.











Irgendwann geht jede Serie einmal zu Ende. Im Fall der Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach hätte die erfolgreiche Auswärtsserie im Liga-Spielbetrieb indes ein wenig länger andauern dürfen. Drei Begegnungen in der Fremde hatte die Mannschaft um das Trainer-Duo Kiriakos und Nicos Gountoulas zuletzt hintereinander gewonnen. Am Freitagabend musste sie sich erstmals in dieser Spielzeit auf fremdem Platz geschlagen geben. Und das deutlich. 0:4 lautete das Ergebnis bei der bis dato punktgleichen TSV Oberensingen. Niklas Weiß, der in der 59. Minute für Mert Ali Icmez ins Spiel gekommen war, hatte sich seine Saisonpremiere sicherlich anders vorgestellt. Nach der roten Karte, die er in der Vorbereitung in einem Testspiel erhalten hatte, war es sein erster Liga-Einsatz nach sechs Spielen Sperre als Innenverteidiger. „Niklas hat seine Sache gut gemacht. Man merkt zwar, dass die Abläufe noch nicht so zu 100 Prozent sitzen, aber das wird sich bald ändern“, sagt Kiriakos Gountoulas. Patrick Fossi durfte ebenfalls erst nach einer Stunde ins Spielgeschehen eingreifen. Ihm hatten die Trainer eine Pause gegönnt, auch, weil es der junge Filip Stanic zuletzt immer sehr gut auf seiner Position gemacht hatte. Einer, der am vergangenen Freitag bis zu seiner Auswechslung in der 81. Minute richtig überzeugte, war der wiedergenesene Tobias Hohloch. Der Mittelfeldakteur war immer anspielbar, forderte stets den Ball, zeigte sich extrem ballsicher und versteckte sich nicht wie so manch’ einer seiner Mitspieler. Wenn die Fellbacher einmal gefährliche Aktionen nach vorn hatten, gingen diese meist von Tobias Hohloch aus, weshalb der 20-Jährige auch unser Spieler des Spiels im Fellbacher Trikot ist.