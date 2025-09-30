Fußball-Nachlese: SVF, TVOe: Beim SVF II sticht der junge Nikita Siebert heraus

Oeffingens Maldin Ymeraj bleibt ohne Torerfolg, ist aber beim 5:2 an vier Treffern beteiligt.











2,5 Gegentore kassieren die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach bislang in jeder Partie. Zu viele, um erfolgreich Punkte zu sammeln. Nur vier Teams haben in den ersten acht respektive neun Saison-Begegnungen noch mehr Gegentore hinnehmen müssen. Am besten schneidet in dieser Statistik der zweitplatzierte FC Holzhausen mit gerade einmal vier Gegentoren in acht Spielen ab. Am vergangenen Samstag musste SVF-Keeper Levin Härtel zwar „nur“ zweimal hinter sich greifen, zum Sieg hat es trotzdem nicht gereicht, weil lediglich Tobias Hohloch bei der 1:2-Heimniederlage gegen die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach einnetzte. Dabei lassen die Fellbacher spielerisch nicht einmal so viel zu. Viele der Gegentore fallen nach Standards. Auch der 1:1-Ausgleichstreffer war der TSG nach einem ruhenden Ball gelungen. „Das hätte ich vor Saisonbeginn nicht gedacht, dass die Defensive mal unser Sorgenkind wird“, sagte der Sportliche Leiter Theodoros Fringelis, der am Samstag einmal mehr auch als Stadionsprecher fungierte. An Levin Härtel, der nach starken Trainingsleistungen gegen die TSG das Vertrauen der Trainer Kiriakos und Nicos Gountoulas bekommen hatte, lag es nicht. „Er ist bei Standards ein mutiger Keeper und war diesmal bei sechs von sieben vor dem Gegner am Ball“, sagt Kiriakos Gountoulas. Und auch im Spielaufbau habe sich der 20-Jährige Bestnoten verdient. „Ich glaube, er hat keinen einzigen Fehlpass gespielt“, sagt der Coach. Den Titel Spieler des Spiels hat sich dennoch ein anderer verdient: Tobias Hohloch. Und das nicht nur wegen seines Traumtors aus 30 Metern in den Winkel. „Er ist bei uns der Dreh- und Angelpunkt in jedem Spiel und hat spielerisch wieder einmal eine klasse Leistung gezeigt“, sagen die beiden Trainer.