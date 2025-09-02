Auf Rafael Terpsiadis können sich die Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach derzeit verlassen. In den ersten drei Liga-Spielen hat der Stürmer jedes Mal getroffen und dabei insgesamt fünf Tore erzielt. Auch am Samstag beim VfR Heilbronn war er beim 1:0 zur Stelle. Allerdings war lange nicht klar, ob der 20-Jährige wegen Rückenproblemen überhaupt würde auflaufen können. Erst nach dem Warmmachen gab er grünes Licht – dank Schmerztabletten und Wärmesalbe. „Er hat gut durchgezogen“, sagt der SVF-Trainer Nicos Gountoulas. Das gelang Tobias Hohloch nicht. Der war in der ersten Hälfte unglücklich auf den linken Arm gefallen und musste in der Halbzeit in der Kabine bleiben. Der erst Verdacht, er habe sich einen Knochenbruch im Unterarm zugezogen, hat sich nicht bestätigt. Eine MRT-Untersuchung steht aber noch aus.

Erdal Öztürk spielt unauffällig Auf der anderen Seite feierte derweil in dem gebürtigen Berliner Erdal Öztürk ein Mittelfeldspieler sein Pflichtspieldebüt, der schon mehrfach für die Jugendnationalmannschaften von Deutschland und der Türkei aufgelaufen war (U15 bis U19), und der in den vergangenen acht Jahren in der ersten, zweiten und dritten türkischen Liga spielte. Mehr als drei Foulspiele nach seiner Einwechslung in der 77. Minute hat Nicos Gountoulas aber nicht gesehen. „Total unauffällig“, sagt der Coach über den 29-Jährigen, der immerhin auch schon beim FC Bayern München II unter Vertrag gestanden hatte. Ein besonderer Karrierehöhepunkt datiert am 20. Juli 2016. In einem Testspiel erzielte Öztürk für die Münchner Profimannschaft das entscheidende Tor beim 1:0-Sieg gegen Manchester City um dessen damaligen Trainer Pep Guardiola. Die Partie markierte damals das Heimdebüt des neuen Bayern-Trainers Carlo Ancelotti, der Öztürk zu Beginn der zweiten Hälfte für David Alaba eingewechselt hatte. Kein Tor hat am Samstag in Heilbronn der Fellbacher Innenverteidiger Thomas Bauer erzielt. Weil er aber alle Zweikämpfe in der Luft und auch am Boden gewonnen hat und somit eine tragende Säule der Fellbacher Defensive war, hat er sich den Titel Spieler des Spiels verdient.

Beim TVOe bewahrt man noch die Ruhe

Von Panik kann bei den Landesliga-Fußballern des TV Oeffingen nach dem 0:2 beim Verbandsliga-Absteiger TSV Heimerdingen, der dritten Niederlage in Serie zum Saisonauftakt, noch keine Rede sein. Aber die Lage ist angespannt. „Wir kommen sicherlich nicht in Abstiegsgefahr, aber zufrieden sind wir mit unserer derzeitigen Situation nicht“, sagt Maldin Ymeraj, der mitspielende Co-Trainer. Bedenklich sei, dass der TVOe seit zwei Spielen keine Tore mehr erzielt habe. „Ich weiß nicht, warum das so ist. In den Vorbereitungsspielen haben wir im Schnitt jeweils zwei, drei Tore gemacht.“ An der Chemie innerhalb der Mannschaft liege es auf keinen Fall, sagt der 30-Jährige, der das Team nicht nur in der Kabine als Einheit wahrnimmt. Aber natürlich drückten die negativen Erlebnisse bei allen auf die Stimmung, sagt der ehemalige albanische Fußballprofi. „Wir brauchen jetzt dringend einen Erfolg. Aber ich weiß, dass wir ausreichendes Niveau, Kontrolle und den Überblick über das Spiel haben, nur wir verlieren uns ab und an zu sehr in Details.“ Doch es gehe in Oeffingen auch nicht um den kurzfristigen Erfolg, sondern darum, eine Mannschaft zu bauen, die auf Dauer funktioniere, sagt Ymeraj. Einer, der viel dazu beitragen kann, ist Veton Ahmeti. Der Spieler des Spiels hat bei der Niederlage in Heimerdingen am Samstag viel versucht, viele Pässe gespielt, gut gegen den Ball gearbeitet und ist viel gelaufen.

Kosova liegt zweimal mit 0:2 hinten

Die Fußballer von Kosova Kernen haben in der Kreisliga A im zweiten Spiel den ersten Sieg verbucht – 4:2 gegen den SV Hertmannsweiler. Allerdings lag der Aufsteiger wie schon eine Woche zuvor beim 2:2 gegen den VfR Birkmannsweiler zunächst einmal mit 0:2 im Hintertreffen. Am Sonntag schon nach neun Minuten. „Ich habe meiner Mannschaft nach dem Spiel gesagt, dass ich mir das nicht mehr wünsche“, sagt der Spielertrainer Labinot Collaku und lacht. Andererseits habe er beobachtet, dass seine Entourage im Glauben, dass sie nun eh nichts mehr zu verlieren habe, nach dem Rückstand plötzlich deutlich lockerer aufspiele und dann auch die Tore mache. Am Sonntag ging das flott. Nach 17 Minuten führte Kosova bereits mit 3:2. „Trotzdem: ich will kein 0:2 mehr“, sagt Collaku, der selbst die letzten 30 Minuten auf dem Platz stand.