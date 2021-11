1 Mit mürrischem Blick: Fatih Ada (rechts: Alexander Kustermann) Foto: /Maximilian Hamm

Fellbach - Am Tag nach der 0:1-Niederlage in der Verbandsliga am Freitagabend gegen die Gäste von Calcio Leinfelden-Echterdingen – es war das vierte Spiel nacheinander ohne Punktgewinn für die Fußballer des SV Fellbach – wollte der Sportliche Leiter Ioannis Tsapakidis etwas Abstand gewinnen. Doch er kündigte zeitnah Gespräche an. Mit der Mannschaft. Mit der Abteilungsleitung. Mit dem Trainer Fatih Ada. Das Ergebnis der Unterredungen lautete am Montagabend: Fatih Ada ist von seinen Aufgaben freigestellt, Ioannis Tsapakidis übernimmt das Traineramt beim SV Fellbach interimsweise mit den Assistenten Alexander Kustermann und Koray Yildiz. „Wir brauchen in dieser Situation neue Impulse. Und wir glauben nicht, dass wir mit der bisherigen Konstellation diese Impulse setzen können“, sagt Ioannis Tsapakidis. Der 44-Jährige hatte vor rund einem Jahr schon einmal diese zusätzliche Rolle übernommen,

nachdem der damalige Coach Giuseppe Greco von seinen Aufgaben entbunden worden war. Ioannis Tsapakidis hat in den vergangenen beiden Tagen mit Spielern kommuniziert, er hat mit den Abteilungsvorderen Mathias Fischer und Jochen Pflüger gesprochen, und er hat auch mit Fatih Ada telefoniert. Der 35-jährige Übungsleiter ist in dieser Woche aus privaten Gründen im Ausland, er war ganz offensichtlich enttäuscht – von der Gesamtsituation um die Mannschaft. Ioannis Tsapakidis sieht in ihm allerdings nicht den Alleinschuldigen an dieser Misere. „Es war keine einfache Aufgabe für den Trainer, das hat auch mit dem Team zu tun. Jetzt haben die Spieler kein Alibi mehr und können sich nicht mehr hinter dem Trainer verstecken. Wir werden sie jetzt in die Verantwortung nehmen“, sagt Ioannis Tsapakidis. In den nächsten vier Spielen, bis zum Ende der Hinrunde, möchte der neue Cheftrainer sechs Punkte sammeln. Die erste Chance dazu haben die Fellbacher Fußballer, seit der jüngsten Niederlage auf einem Abstiegsplatz, am Samstag um 14 Uhr – beim Tabellenzweiten TSV Essingen. Zuletzt tat sich bei ihnen kein Spieler des Tages hervor. Anders beim Landesligisten TV Oeffingen, dem Burak Yalman mit seinem Treffer in der finalen Spielminute immerhin einen Punkt rettete.

Nein, so ein Coup ist ihm in seiner bisherigen Laufbahn noch nicht gelungen . Aristidis Perhanidis, der in Fellbach wohnt und für den Bezirksligisten Ermis Metanastis Stuttgart kickt, hat am vorvergangenen Wochenende beim 6:4-Erfolg gegen Türkspor Stuttgart alle sechs Tore erzielt; alle mit seinem starken linken Fuß. Mit seinem Sechserpack hat sich der Offensivmann an die Spitze der Liga-Torschützenliste katapultiert. Am Sonntag, beim 3:3-Unentschieden seines Vereins bei OFK Beograd Stuttgart, hat er erneut alle Treffer markiert. Mit dem dritten, seinem 15. in dieser Bezirksliga-Saison, sicherte er seinem Team in der finalen Spielminute den

Punktgewinn. Wie lange Aristidis Perhanidis, der vor einer Woche 27 Jahre alt geworden und in Leinfelden aufgewachsen ist, noch in der Bezirksliga Tore erzielen wird, ist allerdings fraglich. Der gelernte Bäcker, der mittlerweile im Kundenservice-Versand einer Oeffinger Firma arbeitet, ist durchaus wieder für höherklassige Angebote offen. In der Landesliga hat er schon für einige Vereine gespielt – unter anderem in der Saison 2016/2017 auch für den SV Fellbach. In jener Saison wurde das Team von Marco Fischer und dem Co-Trainer Michael Kienzle angeleitet. Aristidis Perhanidis hatte damals auch einige Einsätze im Bezirksliga-Team um den Trainer Theo Fringelis.