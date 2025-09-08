Fußball-Nachlese: Der Ex schaut mit dem Fahrrad vorbei

1 Im Vorjahr noch voll in Aktion, am vergangenen Spieltag eher gechillt: Ex-Trainer Tomislav Zoric schaute beim jüngsten Spiel des SV Fellbach zu. Foto: Archiv Günter Schmid

Der letztjährige Fellbacher Trainer kehrt erstmals an seine alte Wirkungsstätte zurück.











Link kopiert



Nur sechs Feldspieler saßen am Samstag beim 4:2-Sieg gegen den FC Esslingen auf der Wechselbank der Verbandsliga-Fußballer des SV Fellbach. Zehn weitere aus dem 29-Mann-Kader (inklusive der drei Torhüter) fehlten verletzungsbedingt oder wegen anderer Gründe. Einer indes hat sich inzwischen ganz verabschiedet und wird sich künftig nicht mehr das Trikot des SV Fellbach überstreifen: Oscar Moreno. Den Defensivmann hat es jüngst studienbedingt nach Mainz verschlagen. Wie lange Philip Markovic, der vor der Saison vom Ligakonkurrenten VfR Heilbronn gekommen war, den Trainern Kiriakos und Nicos Gountoulas fehlen wird, ist unklar. Nach dem unglücklichen Zusammenprall mit Esslingens Keeper Paul Ulmer 30 Meter vor dessen Tor nach nur sieben Minuten, wurde der 22-Jährige gleich ins Krankenhaus gefahren. Eine genaue Diagnose steht indes noch aus, allerdings besteht der Verdacht auf einen Kreuzbandriss im linken Knie. Eine MRT-Untersuchung soll in den kommenden Tagen Aufschluss über die Schwere der Verletzung geben. Im Januar 2024 hatte sich Markovic schon einmal das vordere Kreuzband gerissen. Damals war das rechte Knie betroffen. Auch Jonas Kohler , einer der wichtigen zentralen Spieler im Gefüge der SVF-Trainer, wird wohl noch eine Weile ausfallen. Die linke Achillessehne bereitet dem Sportstudenten weiterhin bei Belastung Probleme. Die genaue Ursache kann der 21-Jährige allerdings nicht benennen. „Ich brauche jetzt einfach Geduld“, sagte er am Samstag am Rande des Spiels, das er eine Zeit lang neben dem Ex-Fellbacher Trainer Tomislav Zoric verfolgt hat. Dieser, mit seiner Frau mittlerweile in Kleinheppach lebend und berufsbedingt weiterhin ohne Trainerjob, war mit dem Fahrrad zum Max-Graser-Stadion gekommen und hatte erstmals seiner ehemaligen Mannschaft zugeschaut. Von dieser standen in Thomas Bauer, Rafael Terpsiadis, Leon Bauer, Ibrahim Njie und Torben Hohloch immerhin fünf seiner ehemaligen Spieler in der Startformation. Eingewechselt wurden dann noch Adao Gutzeit, Sirin Durmus und Filip Stanic. Letztgenannter Youngster hätte sich mit einer Torvorlage und dem Treffer zum 4:0 gut und gern auch den Titel Spieler des Spiels verdient gehabt, die Wahl ist allerdings auf den Defensivmann Ibrahim Njie gefallen, der als Innenverteidiger viele wichtige Zweikämpfe gewann sowie Ruhe und Souveränität ausstrahlte.