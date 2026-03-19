1 FIFA-Präsident Gianni Infantino. Die FIFA hat den israelischen Fußballverband (IFA) unter anderem wegen Verstößen gegen Anti-Diskriminierungsregeln bestraft (Archivfoto). Foto: Mark Schiefelbein/AP/dpa/Mark Schiefelbein

Der palästinensische Fußballverband erhebt Vorwürfe gegen Israel. Nun trifft die Disziplinarkommission der FIFA eine Entscheidung.











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Die FIFA hat den israelischen Fußballverband (IFA) unter anderem wegen Verstößen gegen Anti-Diskriminierungsregeln bestraft. Der IFA muss unter anderem eine Geldstrafe in Höhe von 150.000 Schweizer Franken (rund 164.300 Euro) zahlen, wie der Weltverband mitteilte. Ausgangspunkt für die Untersuchung der FIFA-Disziplinarkommission war ein Antrag des palästinensischen Fußballverbands (PFA).