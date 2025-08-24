Fußball: Müller trifft bei Startelf-Debüt spät zum Vancouver-Sieg

In seinem ersten Spiel von Beginn an entscheidet Thomas Müller das Spiel für die Vancouver Whitecaps. Der ehemalige Münchner übernimmt spät in der Nachspielzeit Verantwortung.
Vancouver - Thomas Müller hat die Vancouver Whitecaps bei seinem Startelf-Debüt in der 14. Minute der Nachspielzeit zum Sieg geschossen. Der Weltmeister von 2014 verwandelte in der Major League Soccer spät einen Foulelfmeter und entschied das Match mit seinem Premieren-Treffer gegen St. Louis City SC mit 3:2 (1:1). "Ich habe das entscheidende Tor direkt vor unseren tollen Fans gemacht. Ein unbeschreibliches Gefühl", schwärmte Müller, der sein Team als Kapitän anführte.