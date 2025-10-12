Fußball: Müller schießt Vancouver in der Nachspielzeit auf Platz eins

Thomas Müller hat sich für die Vancouver Whitecaps als absoluter Volltreffer erwiesen. Sein jüngstes Tor für den kanadischen Club sorgt für Jubelszenen auf und neben dem Rasen.
Orlando - Thomas Müller hat die Vancouver Whitecaps mit einem ganz späten Treffer auf Platz eins der Western Conference der nordamerikanischen Major League Soccer geschossen. Der frühere deutsche Fußball-Nationalspieler traf in der siebten Minute der Nachspielzeit zum 2:1 (0:1)-Erfolg der Kanadier bei Orlando City. "Ich vertraue dem Team, ich liebe das Team", schwärmte Müller von seiner Mannschaft - dann umarmte er überschwänglich eine Reporterin vor der Kamera. "Lasst uns weitermachen", rief der 36-Jährige.