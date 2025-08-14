Fußball: Müller in Vancouver: Häuptling und Fan-Gesänge zur Begrüßung

Thomas Müller ist jetzt in Kanada - und kommt bei der Ankunft direkt mit lokalen Traditionen und seinen neuen Fans in Kontakt. Das Debüt des Routiniers ist wohl nur wenige Tage entfernt.
Vancouver - Ex-Fußballnationalspieler Thomas Müller hat nach seiner Ankunft in Kanada am Flughafen direkt mit Fans seines neuen Clubs Vancouver Whitecaps gefeiert. Gegen 2.00 Uhr deutscher Zeit landete der langjährige Bayern-Profi in der Westküstenmetropole und wurde von Vertretern des Musqueam-Stammes mit einem traditionellen Trommel-Marsch und einer Rede von Häuptling Wayne Sparrow begrüßt.