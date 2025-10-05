Der Vorjahresvierte kassiert in der Landesliga mit einem 1:4 gegen Bad Boll seine bereits fünfte Saisonniederlage – und hilft dabei mit individuellen Patzern selbst kräftig mit.
Von seinem Fazit will der Spielleiter Luca Luchetta nicht abrücken: „Wir haben eigentlich ein gutes Spiel gemacht.“ Eigentlich. Gleichzeitig hatte die Sache einen entscheidenden Haken: Die Landesliga-Fußballer des MTV Stuttgart gingen gegen den TSV Bad Boll dennoch als 1:4-Verlierer vom Platz – am achten Spieltag bereits die fünfte Saisonniederlage. Damit steht der Vorjahresvierte wider Erwarten in der Abstiegszone. Hinzu kamen ein Platzverweis und ein weiterer Verletzter.