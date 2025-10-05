Der Vorjahresvierte kassiert in der Landesliga mit einem 1:4 gegen Bad Boll seine bereits fünfte Saisonniederlage – und hilft dabei mit individuellen Patzern selbst kräftig mit.

Von seinem Fazit will der Spielleiter Luca Luchetta nicht abrücken: „Wir haben eigentlich ein gutes Spiel gemacht.“ Eigentlich. Gleichzeitig hatte die Sache einen entscheidenden Haken: Die Landesliga-Fußballer des MTV Stuttgart gingen gegen den TSV Bad Boll dennoch als 1:4-Verlierer vom Platz – am achten Spieltag bereits die fünfte Saisonniederlage. Damit steht der Vorjahresvierte wider Erwarten in der Abstiegszone. Hinzu kamen ein Platzverweis und ein weiterer Verletzter.

Für den Abwehrchef Philipp Weippert war bereits nach 36 Minuten wegen wiederholten Foulspiels mit Gelb-Rot Schluss. Später erwischte es seinen Teamkollegen Daniel Mägerle im Kopfballduell. Ergebnis des Schädelhärtetests: zwei Platzwunden, sowohl bei ihm als auch seinem Gegenspieler Toni Suddoth. Die Begegnung musste für eine Viertelstunde unterbrochen werden. Der Krankenwagen kam.

Zu diesem Zeitpunkt war es längst eine einseitige Partie: Die Gastgeber hatten deutlich mehr Ballbesitz und rannten an. Aber: die Tore machte vor allem ihr Kontrahent, allein drei durch seinen Topscorer Baran Ates (10./30./90.+8), und zwar jeweils mit freundlicher Unterstützung. Beim 0:1 patzte der MTV-Keeper Khalil Lalo gleich doppelt, erst mit einem Fehlpass, dann per Foul zum Elfmeter. Beim 0:2 schlief die Defensive kollektiv. Und zum 1:3 lieferte Joel-Noah Graham mit einem missratenen Rückpass die unfreiwillige Vorlage. Demgegenüber war der zwischenzeitliche Anschlusstreffer von Mertcan Özocak per Freistoß zu wenig (45.+2). Am Ende wurden die Stuttgarter ausgekontert, auch noch durch den eingewechselten Matteo-Pio Stefania (90.+15). In der Summe galt: dumm gelaufen.

MTV-„Spieler des Spiels“

Lion Janzen (Nominierungen: 1). Immerhin er war eine stabile Größe in der Abwehr des MTV Stuttgart. Der Rechtsverteidiger überzeugte mit einer zweikampfstarken Vorstellung.

MTV Stuttgart: Lalo – Janzen, Sufaj, Weippert, Redzic – Trabelsi (46. Debrah), Rudolph (70. Henschke), Flach, Graham (79. Mägerle, 90.+2 Walz) – Özocak, Lukic (55. Oehme).

TSV Bad Boll: Piegsa – Suddoth (90.+2 Caliandro), Caliskan, Gut, Ascherl – Francisco Römpfer (90.+10 Stefania), Seltenreich (90.+15 Braun), Malerba (68. Kovacic), Strodel (74. Falzone) – Ruther, Ates.