Unsere Empfehlung für Sie Fußball-Landesliga Bernhausen setzt dem Wahnsinn die Krone auf Nach vier Niederlagen zum Rückrundenauftakt feiert der Landesligist gegen Sindelfingen den dritten Sieg in Folge und springt auf Rang zwei. Kapitän Matanovic entscheidet Schlagabtausch.

Björn Lorer nahm die Fehlentscheidung überraschend gelassen hin. „Ein Punkt hätte uns auch nichts gebracht, wir hätten drei gebraucht.“ So ist der Fall der West-Stuttgarter Richtung Bezirksliga wohl nicht mehr aufzuhalten. Dabei war der Coach über weite Strecken mit dem Spiel seiner Elf zufrieden. Wobei der betriebene Aufwand aus seiner Sicht einfach nicht im Verhältnis zum Ertrag stand. Wieder einmal. „Wir bemühen uns, sind engagiert, erarbeiten uns Chancen, aber es springt einfach zu wenig dabei raus.“ Anders die Gäste aus dem Aalener Stadtteil. Deren Treffer durch Andreas Herkommer und Michael Schiele zum 1:1 und zur 2:1-Führung resultierten aus Freistößen.„Aus dem Spiel heraus haben wir so gut wie nichts zugelassen.“ Die Gastgeber gingen durch Mertcan Özocak in Führung und glichen durch den Aktivposten Fabio Baldi zum 2:2 aus, ehe das bittere Ende kurz vor dem Abpfiff per Elfmeter-K.o. folgte.