Fußball: MTV Stuttgart: Elfmeter-K.o. tief in der Nachspielzeit
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Fabio Baldi (rechts) erzielte nicht nur ein Tor für den MTV Stuttgart, sondern zeigte insgesamt eine starke Leistung. Foto: Archiv Günter Bergmann

Der Fußball-Landesligist MTV Stuttgart verliert nach gutem Spiel zu Hause gegen den SV Waldhausen bitter mit 2:3.

Es passt beim MTV Stuttgart absolut ins Bild. In der achten Minute der Nachspielzeit bekam der Landesligist im Heimspiel gegen den SV Waldhausen einen Foulelfmeter gegen sich. Berechtigt? „Keinesfalls“, sagt der MTV-Coach Björn Lorer, „unser Torwart war zuerst am Ball und rasselte dann mit dem Stürmer zusammen“. Die Folge: Schlussmann Niklas Wegner musste mehrere Minuten am Knie behandelt werden, winkte ab, und verließ seinen Wirkungskreis. Für den Strafstoß zog sich Ersatzkeeper Heiner Kaschner schnell die Torwarthandschuhe über. Dieser ahnte zwar die Ecke, konnte den von Philipp Schiele getretenen Elfer aber nicht halten – die bittere 2:3-Niederlage war damit besiegelt.

 

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Björn Lorer nahm die Fehlentscheidung überraschend gelassen hin. „Ein Punkt hätte uns auch nichts gebracht, wir hätten drei gebraucht.“ So ist der Fall der West-Stuttgarter Richtung Bezirksliga wohl nicht mehr aufzuhalten. Dabei war der Coach über weite Strecken mit dem Spiel seiner Elf zufrieden. Wobei der betriebene Aufwand aus seiner Sicht einfach nicht im Verhältnis zum Ertrag stand. Wieder einmal. „Wir bemühen uns, sind engagiert, erarbeiten uns Chancen, aber es springt einfach zu wenig dabei raus.“ Anders die Gäste aus dem Aalener Stadtteil. Deren Treffer durch Andreas Herkommer und Michael Schiele zum 1:1 und zur 2:1-Führung resultierten aus Freistößen.„Aus dem Spiel heraus haben wir so gut wie nichts zugelassen.“ Die Gastgeber gingen durch Mertcan Özocak in Führung und glichen durch den Aktivposten Fabio Baldi zum 2:2 aus, ehe das bittere Ende kurz vor dem Abpfiff per Elfmeter-K.o. folgte.

Spieler des Spiels beim MTV Stuttgart

Fabio Baldi (Nominierung 2) war über die 90 Minuten gesehen ein Aktivposten im MTV-Spiel. Er überzeugte durch eine hohe Laufbereitschaft und den Willen, das Spiel gewinnen zu wollen. Was aber letztlich bekannt nicht ganz reichte, obwohl er ein Tor beisteuerte.

MTV Stuttgart: Wegner (90. + 7 Kaschner) – Janzen (80. Dominik Hug), Primorac, Oehme, Mägerle – Graham, Flach (65. Debrah), Özocak, Baldi, Lukic (65. Trabelsi), Hahn.

SV Waldhausen: Wenninger – Kamm, Herkommer, Michael Schiele, Weber, Avdiovski (61. Philipp Schiele) – Schwarzer, Janik, Agathangelidis (61. Eckstein)– Sungur (78. Mack), Mayer (90. + 1 Sehic).

 