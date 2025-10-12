Die Kräherwald-Kicker kassieren beim Angstgegner Neuhausen eine 3:6-Schlappe und patzen genau in den Bereichen, in denen sie geübt hatten. Der Coach Lorer übt deutliche Kritik.

Es sind so Momente, in denen man sich als Trainer ein bisschen blöd vorkommt. Was hatte Björn Lorer die Seinen in der vergangenen Woche vor allem üben lassen? „Box- und Standard-Verteidigung.“ Und was war an diesem Sonntag das Ergebnis? Eine Auswärtsschlappe mit sechs Gegentoren, vier davon nach Eckbällen – und alle aus der Box, sprich Strafraum-Nahdistanz. Tiefpunkt somit für die Landesliga-Fußballer des MTV Stuttgart – nach einer Trainingswoche also quasi für den Papierkorb. Insgesamt ist das 3:6 beim Angstgegner FV Neuhausen die dritte Niederlage in Serie, mit welcher am Kräherwald die Sorgen zunehmen. Bleibt der Vorjahresvierte in der Abstiegszone kleben?

„Hinten fehlerhaft, vorne nicht konsequent genug.“ So bringt Lorer den aktuellen Auftritt auf den Punkt. „Was mir teils fehlt, ist der letzte Wille bei der Gegentorverhinderung“, sagt der Coach, „da agieren wir im Vergleich zu anderen Teams zu halbherzig.“ Das erste Mal ging es schon wieder schief, als der Minutenzeiger auf der Uhr noch keine volle Umdrehung hinter sich hatte. Ballverlust im Spielaufbau, schneller Gegenzug, 0:1. Blitztorschütze war David Govorusic, ehemaliger Junioren-Bundesligaspieler in Neuhausener Reihen.

In der Folge machten die Gäste zwar zweimal Rückstände wett: erst durch einen Volleyschuss von Din Redzic zum 1:1 (9.), darauf durch Lion Janzen und Joel-Noah Graham zum 3:3 (50./53.). Dann aber wurde die Partie zum „Debakel“, wie Lorer es nennt. Seine ernüchternde Erkenntnis: „Wir waren deutlich schlechter als der Gegner.“ Für jenen hießen die weiteren Torschützen Nikita Schestakow (30.), Markus Fickeisen (47.), erneit Govorusic (56.), Giuliano D’Aleo (74.) und Fabio Andretti (86.).

MTV-„Spieler des Spiels“

Raphael Hahn (Nominierungen: 2). Mit elf Spielern wie ihm wäre es wohl nicht schief gegangen. Der aus dem Urlaub zrückgekehrte Kapitän war in der Spitze stete Anspielstation, machte die Bälle fest, rackerte und rieb sich in Zweikämpfen auf. Zum zwischenzeitlichen 3:3-Ausgleich gab er mit einem Steckpass die Vorlage.

FV Neuhausen: Rudnicki – Potsolidis, Schestakow, Wanner, Herzog (69. Mozer), D’Aleo – Memic (82. Güth), Plattenhardt, Gerxhaliu (77. Dodaj) – Fickeisen (87. Shalaj), Govorusic (82. Andretti).

MTV Stuttgart: Lalo – Wiese (76. Lukic), Sufaj, Oehme, Redzic (69. Trabelsi) – Janzen, Henschke (60. Hug), Rudolph (76. Chelidonopoulos), Graham (60. Debrah) – Özocak, Hahn.