Die Kräherwald-Kicker kassieren beim Angstgegner Neuhausen eine 3:6-Schlappe und patzen genau in den Bereichen, in denen sie geübt hatten. Der Coach Lorer übt deutliche Kritik.
Es sind so Momente, in denen man sich als Trainer ein bisschen blöd vorkommt. Was hatte Björn Lorer die Seinen in der vergangenen Woche vor allem üben lassen? „Box- und Standard-Verteidigung.“ Und was war an diesem Sonntag das Ergebnis? Eine Auswärtsschlappe mit sechs Gegentoren, vier davon nach Eckbällen – und alle aus der Box, sprich Strafraum-Nahdistanz. Tiefpunkt somit für die Landesliga-Fußballer des MTV Stuttgart – nach einer Trainingswoche also quasi für den Papierkorb. Insgesamt ist das 3:6 beim Angstgegner FV Neuhausen die dritte Niederlage in Serie, mit welcher am Kräherwald die Sorgen zunehmen. Bleibt der Vorjahresvierte in der Abstiegszone kleben?