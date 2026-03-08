Der Tabellenvorletzte startet mit einem 2:1-Sieg gegen den Zweiten 1. FC Eislingen ins neue Jahr. Eine Begebenheit trübt die Erfolgsfreude allerdings.

Teil eins der Vorgabe ist erfüllt. Sie hatte gelautet: Nach der verkorksten Hinrunde diesmal gut aus den Startblöcken kommen. Gesagt, getan. Die Landesliga-Fußballer des MTV Stuttgart haben den Überraschungstabellenzweiten 1. FC Eislingen zuhause mit 2:1 bezwungen. „Die Mannschaft war super griffig und hat super gearbeitet“, lobt der Trainer Björn Lorer.

Teil zwei, die Sache mit der Aufholjagd in Richtung Klassenverbleib, lässt hingegen noch auf sich warten. Was die Auftaktfreude bei den Kräherwald-Kickern etwas trübt: Auch die unmittelbare Konkurrenz hat mit Siegen los gelegt. Der Rückstand zu Platz 13, der nach jetzigem Stand die Relegationsteilnahme bedeuten würde, beträgt somit unverändert vier Punkte.

„Das ist etwas bitter“, sagt Lorer mit Blick auf die Ergebnisse der Tabellennachbarn Maichingen, Geislingen und TV Echterdingen. Freilich, dass es ein weiter und schwerer Weg aus dem Keller wird, war von vornherein klar gewesen. Vorwerfen kann der Coach seinem Team nach dem aktuellen Spiel höchstens eines: „Wir haben es verpasst, mehr Tore zu schießen.“ Vor allem in der ersten Hälfte waren Chancen dafür da.

Unsere Empfehlung für Sie Fußball-Landesliga; MTV Stuttgart Mit zwei Faktoren raus aus dem Tabellenkeller Der Tabellenvorletzte MTV Stuttgart ist zuversichtlich in Sachen Klassenverbleib. Er baut auf einen Wiedereinsteiger und neue Torhüter.

Aber auch so sollte es zum vierten Saisonsieg reichen. Zum Matchwinner wurde der Teamälteste, der Kapitän Raphael Hahn. Erst spielte der 37-Jährige einen Ball scharf vors Tor, worauf der Eislinger Marvin Leonhardt die Kugel beim Abwehrversuch ins eigene Netz beförderte (26.). Dann schloss Hahn nach einem Steckpass von Daniel Rudolph per Lupfer ab (75.). In Hälfte zwei wurde der Gegner zwar stärker, kam aber durch Max-Julian Hölzli nur noch zum Anschlusstor (90.+5).

MTV-„Spieler des Spiels“

Raphael Hahn (Nominierungen: 4). Ein Tor vorbereitet, ein Tor selbst erzielt. Dazu ein hohes Laufpensum und in der Spitze viele Bälle festgemacht. Der Teamsenior präsentierte sich gleich zum Auftakt in der Form, die es im Kampf gegen den Abstieg brauchen wird.

MTV Stuttgart: Wegner – Wiese, Oehme, Gaiser, Redzic (76. Mägerle) – Janzen (88. Weippert), Primorac, Rudolph (81. Inal), Triantafillou (65. Özocak) – Baldi (70. Trabelsi), Hahn.

1. FC Eislingen: Kuhn – Leonhardt, Reichert, Köse (58. Mandic) – Egrlic (75. Allmendinger), Sari (46. Bühler), Hölzli, Cseri (61. Gromer) – Hodzic, Öztürk – Durna.