Retro-Gefühle beim DFB: Das neue Heim-Trikot erinnert an WM-Turniere in den 1990ern. Stürmer Woltemade findet das Jersey, das Deutschland auch bei der WM 2026 tragen will, jetzt schon «Weltklasse».
Frankfurt/Main - Eine Hommage an die 90er-Jahre: Der Deutsche Fußball-Bund und sein Ausrüster Adidas haben das neue Heim-Trikot der Nationalteams vorgestellt. Das in traditionellem Weiß gehaltene Jersey mit quer über die Brust laufenden Streifen in Schwarz, Rot und Gold erinnert stark an das Weltmeister-Trikot von 1990. Die "Zickzack-Optik" sei indes an das Modell aus dem Jahr 1994 angelehnt, als erstmals eine WM in den USA stattfand, teilte der DFB mit.