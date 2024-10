Die Serie des GSV Pleidelsheim hält weiter an: Seit sechs Spielen haben die Gelb-Schwarzen nicht mehr gewonnen. Einen einzigen Punkt nahmen sie aus diesen Begegnungen mit. Auch gegen den TSV Ilshofen gab es wieder kein Erfolgserlebnis.

Dabei begegneten die Pleidelsheimer ihrem Gegner durchaus auf Augenhöhe und hatten phasenweise sogar mehr vom Spiel. Vom Auftreten seiner Mannschaft war Trainer Marcus Wenninger durchaus angetan. Einzig die Chancenverwertung und unnötige Fehler in der Defensive kosteten erneut die Punkte. So ging dem 0:1 ein missglückter Rückpass voraus, den Ilshofens Lukas Lindner dankend zum Führungstreffer des TSV verwertete (36.). „Das war ein absoluter Blackout von uns. Trotzdem haben wir das Spiel danach wieder in die Hand genommen“, sagt Wenninger, der sich an den ersten Spieltag erinnert fühlte. Seinerzeit zeigte der GSV auch ein engagiertes Spiel, verlor jedoch das Auftaktspiel. „Die Mannschaft hat ein sehr gutes Spiel gemacht, ist gut in die Zweikämpfe gegangen, hat sich aber überrumpeln lassen“, so der Pleidelsheimer Trainer. Mitte der zweiten Halbzeit erzielte Lindner das 2:0 für Ilshofen (63.). Der Ex-Verbandsligist brachte die Führung dann gut über die Zeit. „Ilshofen war einfach abgezockter als wir“, sagt Wenninger. In den kommenden drei Spielen geht es für die Pleidelsheimer um viel, denn mit dem SSV Schwäbisch Hall, dem SV Breuningsweiler und NK Croatia Bietigheim geht es gegen drei direkte Konkurrenten um den Klassenerhalt. Da müssen dringend Punkte eingefahren werden.

GSV Pleidelsheim: Schüler – Kevin Sirch, Weiden (68. Mack), Tränkle, Cardinale – Lang (65. Porubek), Vejselovic, Schlipf (76. Kunberger), Ranzinger (65. Bender), Pfeiffer - Patrick Sirch.