Fußball: Mexikos Präsidentin garantiert Sicherheit für Fans bei WM

1 Präsidentin Sheinbaum garantiert die Sicherheit der Fußballfans bei der WM. (Archivbild) Foto: Presidencia de México/dpa

Nach der jüngsten Welle der Gewalt in Mexiko waren Zweifel an der Eignung als Gastgeber der Fußball-Weltmeisterschaft laut geworden. Die Staatschefin versichert: «Es gibt kein Risiko für Besucher.»











Mexiko-Stadt - Angesichts der jüngsten Welle der Gewalt nach dem Tod eines mächtigen Drogenbosses in Mexiko hat Präsidentin Claudia Sheinbaum eine Sicherheitsgarantie für die Fans bei der Fußball-Weltmeisterschaft abgegeben. "Es gibt kein Risiko für die Besucher. Nicht das geringste Risiko", sagte die Staatschefin bei ihrer täglichen Pressekonferenz auf die Frage, welche Garantien sie geben könne, damit die Spiele wie geplant in Mexiko ausgetragen werden können. "Alle Garantien sind gegeben."