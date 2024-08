Fußball-Meisterserie: VfB Stuttgart II: So sicher wie die Bank von England

1 Großer Jubel bei den Frauen des VfB Stuttgart II nach dem Gewinn der Landesliga-Meisterschaft. Foto: Hagen Wolf

Die Frauen des VfB Stuttgart II holen sich mit einem außergewöhnlichen Wert den Titel in der Landesliga, Staffel 1.











Link kopiert



Die Enttäuschung war groß, bedeutete aber gleichzeitig auch genug Motivation für das Kommende. Als nämlich das zweite Frauenteam des VfB Stuttgart in der Runde 2022/23 in der Relegation den Aufstieg in die Verbandsliga verpasste, folgte der „Jetzt-erst-Recht-Effekt“ für die darauffolgende Spielzeit. „Wir hatten uns eingeschworen, dann auf jeden Fall aufzusteigen“, sagt der Trainer Alexander Hofstetter. „Aber nicht über die Relegation, sondern dieses Mal direkt“, sagt er weiter. Gesagt, getan. Mit vier Punkten Vorsprung gelang den Frauen des VfB Stuttgart die Meisterschaft in der Landesliga, Staffel 1.