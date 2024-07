Fußball-Meisterserie: TV89 Zuffenhausen II: Famose Aufholjagd, angeführt von einem Ex-Nationalspieler

1 Kaum zu glauben, aber doch noch geschafft: Der TV Zuffenhausen II feiert die Meisterschaft in der Kreisliga B, Staffel 5 Foto: Günter. Bergmann

Der TV89 Zuffenhausen II hat den Titel in der Kreisliga B, Staffel 5, zur Winterpause schon abgeschrieben, bekommt dann die zweite Luft und die Konkurrenz den Zitterer. Mit 28 Akteuren und selbstbewusst geht der Verein in die neue Runde.











Hätte man Marc Bäuerle im vergangenen Winter auf einem möglichen Meistertitel in der Staffel 5 der Stuttgarter Fußball-Kreisliga B angesprochen, der Trainer des TV 89 Zuffenhausen II hätte einen wahrscheinlich – zu Recht – für nicht ganz zurechnungsfähig erklärt. Satte zwölf Punkte betrug zeitweilig der Rückstand seiner Mannschaft auf den Tabellenführer PSV Stuttgart II – der Traum vom Aufstieg schien für den amtierenden Vizemeister bereits so weit entfernt wie das benachbarte Porsche-Werk von einer Südseeinsel. „Wir hatten ziemliche Verletzungsprobleme in der Hinrunde, aber wir haben uns in der Winterpause trotzdem vorgenommen, noch einmal so gut als möglich nach vorne angreifen zu wollen“, sagt Bäuerle.