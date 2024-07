Fußball-Meisterserie: TV Echterdingen II: Mission „Ballermann“ endet mit Titelgewinn

1 Geschafft: Eindrucksvoll gewann der TV Echterdingen II die Meisterschaft in der Kreisliga A, Staffel 2. Foto: Günter Bergmann

Der TV Echterdingen II hat sich mit zwölf Punkten Vorsprung den Titel in Stuttgarts Kreisliga A, Staffel 2, gesichert und steigt erstmals in die Bezirksliga auf. Derweil geht der „Vater der Truppe“ von Bord und ein Akteur kommt mit einem Bestwert.











Seit vielen Spielzeiten haben sich die Spieler des TV Echterdingen II eine Abschlussfahrt nach Mallorca vorgenommen. Freilich, realisiert wurde die „Ballermann-Expedition“ noch nicht – bis zur abgelaufenen Runde. „Im Fall der Meisterschaft machen wir das auf jeden Fall“, lautetet der einhellige Tenor der Belegschaft vom Sportpark Goldäcker. Da bereits im Februar der Trip gebucht wurde, hatten die Kicker keine andere Wahl und mussten den zweiten Teil der Abmachung auch erfüllen – und dies auf eindrucksvolle Weise. Mit zwölf Punkten Vorsprung sicherte sich die Mannschaft des Trainergespanns Martin Kittelberger und Markus Müller den Titel in der Kreisliga A, Staffel 2, und spielt nun nicht nur erstmals in der Bezirksliga, sondern auch in der neu strukturierten Stuttgart/Böblingen.