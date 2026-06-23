Fußball-Meisterserie: Tuna Spor Echterdingen ohne Mannschaft – „Am Ende zählt auch die Wertschätzung“

Wie Phönix aus der Asche war Tuna Spor Echterdingen in den Spielbetrieb der Kreisliga B zurückgekehrt. Nach Meisterschaft und Aufstieg muss der Club einen großen Umbruch stemmen.

Viel besser kann es eigentlich nicht laufen: Da kehrt ein Verein, der drei Jahre lang keine aktive Mannschaft gestellt hatte, wieder in den Spielbetrieb zurück. Das ganze wird zu einer Phönix-aus-der-Asche-Geschichte, denn der in der Fußball-Kreisliga-B-Staffel 3 eingruppierte „Neuling“ SV Tuna Spor Echterdingen legt eine Saison hin, die mit der besten Punktebilanz aller Kreisliga-B-Staffeln endete. Doch inzwischen ist der Meister ohne Meistermannschaft: 13 Spieler inklusive Spielertrainer und Top-Torjäger haben den Verein verlassen.

„Das war eigentlich nicht der Plan“, sagt Ahmet Fidan, Sportlicher Leiter von Tuna Spor. „Aber wir konnten uns nicht einigen – warum, das ist egal. Jedenfalls haben sich die Spieler und die Trainer für einen anderen Weg entschieden.“ In diesen Tenor stimmt auch Bilal Hussein ein, inzwischen der Ex-Trainer von Tuna Spor. „Man hat keinen gemeinsamen Nenner gefunden“, sagt Bilal Hussein. Aber er ergänzt: „Am Ende des Tages zählt auch die Wertschätzung, die einem entgegen gebracht wird.“ Wobei er aber auch betont, dass eigentlich nur das Trainerteam beim SV Tuna Spor aufhören wollte: „Daraus ist dann irgendwie eine Kettenreaktion geworden.“

Neben Bilal Hussein gehören einige weitere Leistungsträger zu der durch die erwähnte Kettenreaktion ausgelösten Abgangslawine: Beispielsweise Zakaria Hussein, Co-Spielertrainer und mit 42 Treffern Top-Torjäger von Tuna Spor Echterdingen in der Saison 2025/2026. In Moussa Hussein, Sami Hussein, Numan Sensoy, Aranan Sivaloganathan und Jamal Hussein verlassen zusammen mit den Obengenannten weitere Akteure Tuna Spor, die für insgesamt 107 der 138 Saisontore verantwortlich waren.

Angesichts einer solchen Anzahl kundiger Offensivkräfte wäre wohl auch weitgehend erklärt, warum die Echterdinger in der vergangenen Spielzeit den besten Angriff in dieser Staffel stellten. In Sachen Abwehr blieb Tuna Spor bei 45 Gegentoren Platz zwei hinter Vizemeister ASV Botnang II, der nur 30 Gegentore zuließ. Allerdings muss man auch erwähnen, dass der Löwenanteil des zu Beginn der Spielzeit 25/26 neu formierten Tuna-Spor-Teams für die niedrigste Liga im Bezirk Stuttgart/Böblingen schlicht überqualifiziert war. „Da hätte jeder problemlos ein paar Klassen höher kicken können“, urteilt Ahmet Fidan.

Wobei genau diese individuelle Klasse auch ihre Schattenseiten hatte. „Es war nicht einfach, die Spieler davon zu überzeugen, in der Kreisliga B zu spielen“, sagt Bilal Hussein, der bei der Kaderplanung mit eingebunden war. Und als die gewünschten Kicker dann dabei waren, tat sich nach etwas Anlaufzeit ein Motivationsproblem auf. Tuna Spor war mit einem 10:0-Sieg über den SV Fasanenhof in die Runde gestartet und hatte sich die zwischenzeitlich an den TSV Musberg II verlorene Tabellenführung am 7. Spieltag zurückerobert. Nach acht Partien standen acht Siege und eine Tordifferenz von 56:12 zu Buche – ehe den Liga-Überfliegern ein kleiner Dämpfer verpasst wurde. In seinem neunten Saisonspiel unterlag der Spitzenreiter dem bis dahin sieglosen Schlusslicht PSV Stuttgart. Sehr zum Ärger von Spielertrainer Bilal Hussein: „Als Tabellenführer gegen den Letzten zu verlieren – das ist mir noch nie passiert“, zürnte er. „Da haben es viele zu locker genommen.“

Allerdings erzielte er mit dieser Rüge nicht die erhoffte Wirkung. „Die Trainingsbeteiligung in der Rückrunde war sehr schlecht“, sagt Bilal Hussein. Doch das bremste den Lauf seiner Mannschaft nicht. Und so kamen am Ende noch eine zweite Niederlage – diesmal gegen den TSV Musberg II – sowie Remis gegen den FC Reka und den ASV Botnang II dazu. Was den Titelgewinn aber nicht gefährdete. Am 27. Spieltag machte Tuna Spor Echterdingen die Meisterschaft perfekt – bezeichnenderweise mit einem 2:1-Sieg über den PSV Stuttgart.

Neuer Trainer da, neue Spieler gesucht

Doch nun gilt es für den Club, eine neue Mannschaft zu formen. Ein Trainer ist schon gefunden: Levent Bayram, Sportdirektor von Tuna Spor und derjenige, der zusammen mit Haci Killi und Mehmet Özdemir den Club sozusagen wiederlebt hat. Später stieß noch Ahmet Fidan dazu, der aktuell eifrig nach Spielern fahndet. „Ich bin sicher, wir werden eine ganz gute Truppe zusammenbekommen“, ist sich der Sportliche Leiter sicher.