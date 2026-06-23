Fußball-Meisterserie: Tuna Spor Echterdingen ohne Mannschaft – „Am Ende zählt auch die Wertschätzung“

Wie Phönix aus der Asche war Tuna Spor Echterdingen in den Spielbetrieb der Kreisliga B zurückgekehrt. Nach Meisterschaft und Aufstieg muss der Club einen großen Umbruch stemmen.
Viel besser kann es eigentlich nicht laufen: Da kehrt ein Verein, der drei Jahre lang keine aktive Mannschaft gestellt hatte, wieder in den Spielbetrieb zurück. Das ganze wird zu einer Phönix-aus-der-Asche-Geschichte, denn der in der Fußball-Kreisliga-B-Staffel 3 eingruppierte „Neuling“ SV Tuna Spor Echterdingen legt eine Saison hin, die mit der besten Punktebilanz aller Kreisliga-B-Staffeln endete. Doch inzwischen ist der Meister ohne Meistermannschaft: 13 Spieler inklusive Spielertrainer und Top-Torjäger haben den Verein verlassen.