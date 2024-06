Fußball-Meisterserie: TSV Bernhausen: Nach Kaltstart auf der Überholspur

1 Nach 18 Siegen in Serie feierte der TSV Bernhausen die Meisterschaft in der Bezirksliga und den sofortigen Wiederaufstieg in die Landesliga. Foto: Günter Bergmann.

Der TSV Bernhausen hat nach acht Spieltagen in der Fußball-Bezirksliga elf Zähler Rückstand auf die Spitze. Dann geben die Filderstädter aber keinen einzigen Zähler mehr ab und kehren damit eindruckvoll in die Landesliga zurück.











Am 22. Oktober 2023 war für den TSV Bernhausen das Thema Gewinn des Meisterschaft in der Fußball-Bezirksliga und direkter Wiederaufstieg in die Landesliga im Prinzip schon komplett abgehakt. Mit einem 1:1 gegen die SGM ABV/07 Stuttgart hatten die Filderstädter am achten Spieltag schon zum fünften Mal Punkte liegen gelassen. Drei Siege, zwei Unentschieden und bereits drei Niederlagen lautete zu diesem Zeitpunkt die Bilanz, der Rückstand auf den Tabellenführer SV Bonlanden betrug bereits elf Zähler.