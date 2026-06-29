Fußball-Meisterserie: SV Sillenbuch II – der souveränste aller Meister

Besser geht es nicht: Als einziger unter den acht Titelträgern in der Kreisliga B des Bezirks Stuttgart/Böblingen beenden die Kicker des SV Sillenbuch II die Saison ungeschlagen.
Wer gerne wissen möchte, wie man einen Fußballtrainer so richtig überraschen kann, nehme sich ein Beispiel an der Mannschaft des SV Sillenbuch II. Denn die überreichte ihrem Coach Necmi Keskin vor dem letzten Spiel der Kreisliga-B-Saison 2025/2026 gegen den FV Germania Degerloch II ein Trikot mit seinem Namen. Inklusive der Ansage: Du spielst heute mit. Und der Mann, der seit 22 Jahren in unterschiedlicher Funktion beim SVS dabei ist und seit der Saison 2019/2020 die zweite Mannschaft der Sillenbucher trainiert, tat, wie ihm geheißen: In der 77. Minute wechselte sich Keskin ein, zwei Minuten später traf er zum 10:1-Zwischenstand. Die Partie endete mit 14:1 für die Sillenbucher, die damit ihren Meistertitel holten, ohne eine einzige Niederlage in der Runde erlitten zu haben. Das gelang keinem anderen Staffelsieger – nicht einmal denjenigen, die eine deutlich höhere individuelle Klasse im Kader hatten.