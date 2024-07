Fußball-Meisterserie: SV Hoffeld: Knipser-Trio entscheidet das Nervenspiel

1 Die Freude musste raus: Der SV Hoffeld sicherte sich am letzten Spieltag die Meisterschaft Foto: Günter Bergmann

Der SV Hoffeld sichert sich aufgrund des besseren direkten Vergleichs gegenüber dem punktgleichen KV Kosova Bernhausen den Titel in der Kreisliga B, Staffel 4. Einige fußballerische Rohdiamanten sorgen jetzt schon für viel Glanz.











Im Gegensatz zum Radsport und zur Leichtathletik gibt es im Fußball keine Titelentscheidungen, in denen Zentimeter und Hundertstelsekunden den Unterschied machen. In der Staffel 4 der Stuttgarter Kreisliga B war der Kampf um die Meisterschaft und den Aufstieg in der vergangenen Saison allerdings gefühlt fast so etwas wie ein Fotofinish auf der Zielgeraden um wenige Millimeter Distanz. Am Ende war es der gewonnene direkte Vergleich (1:1 und 3:2), der den Meister SV Hoffeld nach 26 Spieltagen vom Zweitplatzierten, KF Kosova Bernhausen, trennte.