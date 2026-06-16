Fußball-Meisterserie: Ekstase nach Herzschlagfinale – SKG Botnang krönt sich nach jahrelangem Warten

Im direkten Duell überholt die SKG Botnang ihren Rivalen in der 88. Minute. Mit dem dramatischen Finale belohnt sich das Team nach zwei Vizemeisterschaften endlich mit dem Aufstieg.
Diese 88 Spielminuten hatten Mihael Knezovic, dem Trainer der SKG Botnang, mehr Nerven gekostet als alle Spiele seines Teams zuvor. Was einiges heißen will: Knezovic ist seit 18 Jahren SKG-Coach. Aber die letzte Begegnung der Botnanger in der Fußball-Kreisliga-B-Saison 2025/26 verlangte ihm alles ab. 1:1 stand es zwischen seinem Team und dem um einen einzigen Punkt besseren Tabellenführer der Staffel 2, der SGM TSV Steinhaldenfeld/SKG Max-Eyth-See – zwei Minuten waren regulär noch zu absolvieren.