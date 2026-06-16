Fußball-Meisterserie: Ekstase nach Herzschlagfinale – SKG Botnang krönt sich nach jahrelangem Warten

Im direkten Duell überholt die SKG Botnang ihren Rivalen in der 88. Minute. Mit dem dramatischen Finale belohnt sich das Team nach zwei Vizemeisterschaften endlich mit dem Aufstieg.

Diese 88 Spielminuten hatten Mihael Knezovic, dem Trainer der SKG Botnang, mehr Nerven gekostet als alle Spiele seines Teams zuvor. Was einiges heißen will: Knezovic ist seit 18 Jahren SKG-Coach. Aber die letzte Begegnung der Botnanger in der Fußball-Kreisliga-B-Saison 2025/26 verlangte ihm alles ab. 1:1 stand es zwischen seinem Team und dem um einen einzigen Punkt besseren Tabellenführer der Staffel 2, der SGM TSV Steinhaldenfeld/SKG Max-Eyth-See – zwei Minuten waren regulär noch zu absolvieren.

In der intensiv geführten Begegnung hatten sowohl der Spitzenreiter als auch der Herausforderer die Riesenchance zur Führung verpasst: Beide hatten einen Foulelfmeter zugesprochen bekommen, beide hatten ihn verschossen. Und dann kam der Moment, der den Kampf um die Meisterschaft entscheiden sollte: Fehlpass der SGM, Balleroberung durch Botnangs Julius Brecht. Der SKG-Angreifer startete zum Sololauf und schloss ihn mit dem Treffer zum 2:1 für die Platzherren ab. Es folgten elf Minuten Nachspielzeit, die Trainer Knezovic noch ein paar Nerven mehr kosteten – und dann der erlösende Abpfiff. „Danach war nur noch Ekstase“, sagt Knezovic, dessen Mannschaft nach drei Jahren, zwei Vizemeisterschaften und einem einmaligem Scheitern in Relegation endlich die Rückkehr in die Kreisliga A geschafft hat.

Dabei hatte zunächst nicht viel darauf hingedeutet, dass die Botnanger diesmal den Sprung nach oben schaffen würden. Denn obwohl sie stark in die Spielzeit gestartet waren, mischten noch einige andere Clubs kräftig im Titelkampf mit: Der VfL Stuttgart, der TSV Plattenhardt III, der SV Rot und die SGM Steinhaldenfeld/Max-Eyth-See wechselten sich im ersten Drittel der Runde fröhlich an der Tabellenspitze ab. Auch der MTV Stuttgart II war zwar über die gesamte Saison nie ganz oben im Klassement zu finden, saß den jeweiligen Spitzenreitern aber ausdauernd im Nacken. Erst am zehnten Spieltag lagen die Botnanger vorne. Allerdings lediglich für drei Spieltage, ehe die SGM Rang eins zurückeroberte und sich dort festsetzte – bis eben zu jenem letzten Spieltag, in dem für die Spielgemeinschaft am Ende aus einem Ein-Punkt-Vorsprung ein Zwei-Punkte-Rückstand in der Abschlusstabelle wurde.

Zu diesem Zeitpunkt war aus dem Sechskampf um die Meisterschaft ein Zweikampf geworden. Beim SV Rot folgte dem starken Start ein starkes Tief. Dem VfL Stuttgart war nach der Winterpause die Puste ausgegangen, dem MTV II – der neben der SGM und dem TSV Plattenhardt III zu den drei Mannschaften gehörte, welche die SKG bezwingen konnten – schon davor. Plattenhardts Dritte hielt bis kurz vor Rundenende mit, ehe sie durch Niederlagen gegen die SGM und den VfL Stuttgart zurückgeworfen wurden.

Auch die SKG, die im letzten Hinrundenspiel gegen Steinhaldenfeld/Max-Eyth-See die erste Saisonniederlage kassierte, hatte einen kleinen Einbruch, der in den erwähnten Pleiten gipfelte. Aber abgesehen von dem 6:6-Ausrutscher gegen den GFV Omonia Vaihingen II zeichnete sich Knezovics Truppe durch sehr konstante Leistung aus. Vor allem, was die Abwehrarbeit betrifft. „Ich lege sehr viel Wert darauf, dass meine Mannschaft in der Defensive stabil steht“, sagt der SKG-Coach. „Ich gewinne lieber mit 1:0 als mit 6:5.“ Womit er den alten Spruch bestätigt, dass der Angriff Spiele gewinnt, die Abwehr aber Titel. Gleich sechs Mannschaften in der Liga haben teils deutlich mehr Tore erzielt als der Meister aus Botnang. Allerdings hat nur eine weniger Tore kassiert – die SGM Steinhaldenfeld/Max-Eyth-See. Ein weiterer Faktor, der zum Erfolg beigetragen hat, ist die Heimstärke von Knezovics Truppe. Auf eigenem Terrain hat die SKG alle 14 Saisonspiele gewonnen.

Diese Trümpfe sollen künftig auch eine Spielklasse höher stechen. „Wir sind auf alle Fälle stark genug, um in der Kreisliga A mithalten zu können“, behauptet Mihael Knezovic. „Aber wir werden auch eine Schippe drauflegen müssen.“ Personell wird sich der Botnanger Coach weiterhin auf eine eingespielte Truppe verlassen können. Lediglich Abwehrspieler Adrian Acquier wird in den Fußball-Ruhestand gehen. Was Neuzugänge betrifft, baut die SKG vorrangig auf sechs Spieler aus der eigenen A-Jugend.

Zahlen und Daten

Die höchsten Siege

14:3 gegen TSV Birkach II (H), 5:0 gegen TSV Leinfelden II (H), 4:0 gegen SV Grün-Weiß Sommerrain (A), 6:3 gegen SG Untertürk-heim (H), 4:1 gegen Omonia GFV Vaihingen II (H)

Die höchsten Niederlagen

0:4 gegen TSV Plattenhardt III (A), 3:5 gegen MTV Stuttgart II (A)

Die besten Torschützen

Marc Leitner (17 Tore), Anton Ernst (12), Felix Ruckenbrod (10), Björn Bachtler (9), Tom Rocco Wrage (8)

Die Dauerbrenner

Simon Pepe (24 Spiele), Marc Leitner (22), Daniel Bachtler (21), Anton Ernst (20), Tom Rocco Wrage (20), Felix Ruckenbrod (18), Valentin Kurz (17)