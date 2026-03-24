1998 führte er die französische Nationalmannschaft als Spieler zum WM-Titel, nun soll er als Cheftrainer zurückkehren. Wie sich Verbandsboss Diallo zu der Personalie äußerte.
Paris - Die Verpflichtung des früheren Fußball-Stars Zinédine Zidane als neuer französischer Nationaltrainer nach der Weltmeisterschaft im Sommer soll Medienberichten zufolge beschlossene Sache sein. "Ja, ich kenne seinen Namen", sagte Verbandsboss Philippe Diallo im Interview der Zeitung "Le Figaro" auf die Frage nach dem Nachfolger von Erfolgscoach Didier Deschamps. Dass es Zidane sein wird, ist in Frankreich ein offenes Geheimnis.