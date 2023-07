10 Die Sensation ist perfekt: Petar Segrt feiert mit dem Malediven den historischen Coup Foto: PS

In Georgien verlor er sein Hab und Gut, in Afghanistan musste er um sein Leben fürchten. Petar Segrt ist der Abenteurer unter den Fußballtrainern – und Nationalheld auf einer Insel, von der die Urlauber träumen: Der Coach aus Calw führte die Malediven zur südasiatischen Meisterschaft.









Stuttgart - Petar Segrt, 52, lacht sich schlapp und schlägt vor: „Ja, dann kommen Sie doch mal auf einen Sprung bei mir vorbei.“ Der Reporter sagt: „Sehr gern.“ Und blickt so zerknautscht, als hätte ihm jemand eine Landung auf dem Mars vorgeschlagen. Nach Malé fährt man nicht mal so eben mit dem Fahrrad. Der Sprung von Stuttgart aus auf die Malediven misst ziemlich exakt 7860 Kilometer. Das wäre also besprochen. Dann eben am Telefon. „Ich muss Sie aber warnen,“ sagt Petar Segrt, „ich hab’ hier öfter mal kein Netz.“ Das ist kein Wunder angesichts der 1190 Inseln, die sich unter dem Dach der Malediven vereinen.