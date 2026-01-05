Warum Lisa Müller lieber bei ihren Pferden bleibt, statt ihren Mann nach Kanada zu folgen – und was sie zu Gerüchten über ihr Privatleben sagt.
München - Für Ehefrau Lisa war ein Umzug nach Kanada nach dem Wechsel des langjährigen Bayern-Profis Thomas Müller nach Vancouver keine Option. "Es wäre gar nicht möglich gewesen, ihn zu begleiten. Ich reite Turniere, das ist mein Beruf. Die Pferde müssen auch zwischen den Turnieren trainiert werden, und es muss einer im Betrieb nach dem Rechten schauen", erklärte die 36 Jahre alte Dressurreiterin in einem Interview der "Süddeutschen Zeitung".