Fußball: Leon Reichardt aus Holzgerlingen ist bei Hansa Rostock raus aus der Komfortzone

Fußballer Leon Reichardt hat eine neue Herausforderung gesucht und gefunden. Bei Hansa Rostock gefällt dem Holzgerlinger so einiges, vor allem aber die Begeisterung der Fans.
Leon Reichardt wollte raus aus seiner Komfortzone. Etwas Neues sehen und erleben. Das Bekannte hinter sich lassen. „Ich hatte Lust auf eine Veränderung und persönliche Weiterentwicklung“, schildert er seine Gedanken zu Beginn dieses Sommers. Also verließ der Fußballer die – wie er es nennt – „Blase VfB Stuttgart“, zu der er seit der U13 gehörte und in der er zuletzt zwei Jahre für die zweite Mannschaft auflief. Er entschied sich für einen Wechsel zu Hansa Rostock.