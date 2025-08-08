Fußball: Leon Reichardt aus Holzgerlingen ist bei Hansa Rostock raus aus der Komfortzone

Fußballer Leon Reichardt hat eine neue Herausforderung gesucht und gefunden. Bei Hansa Rostock gefällt dem Holzgerlinger so einiges, vor allem aber die Begeisterung der Fans.

Leon Reichardt wollte raus aus seiner Komfortzone. Etwas Neues sehen und erleben. Das Bekannte hinter sich lassen. „Ich hatte Lust auf eine Veränderung und persönliche Weiterentwicklung“, schildert er seine Gedanken zu Beginn dieses Sommers. Also verließ der Fußballer die – wie er es nennt – „Blase VfB Stuttgart“, zu der er seit der U13 gehörte und in der er zuletzt zwei Jahre für die zweite Mannschaft auflief. Er entschied sich für einen Wechsel zu Hansa Rostock.

Der Holzgerlinger hatte für die Saison 2025/2026 konkrete Pläne. „Weg aus der U21, rein in eine richtige Männermannschaft“ – so drückt er es aus. Eine solche fand er bei dem ostdeutschen Traditionsklub, der nicht nur durch seine Vergangenheit sehr ambitioniert ist. Als er vom Interesse des ehemaligen DDR-Meisters erfuhr, ging alles sehr schnell. „Wir waren oben und haben uns alles angeschaut, um einen Eindruck zu gewinnen, ob das infrage kommen würde.“

Wir – das sind der 21-Jährige selbst und seine Freundin, mit der er zuletzt im Lehenviertel beim Marienplatz in Stuttgart gewohnt hatte. „Uns hat Rostock sehr gut gefallen, und mir war wichtig, dass auch sie sich wohlfühlt.“ Den Segen der Partnerin hatte er also, als die Gespräche mit dem Verein losgingen. „Das hat mir die Entscheidung natürlich leicht gemacht“, schmunzelt er. Inzwischen leben die beiden fünf Minuten vom Strand und zehn Minuten vom Ostseestadion entfernt nahe Warnemünde.

Seit 1. Juli steht der in Böblingen geborene Innenverteidiger nun offiziell im Kader des FC Hansa und ist sich bewusst, dass dies „eine der Topadressen in der 3. Liga“ ist. „Von Tag eins an habe ich mich wohlgefühlt, weil mich alle direkt akzeptiert haben“, erzählt er. „Die Leute interessieren sich ehrlich für einen – egal, mit wem du dich unterhältst. So wird man gleich integriert und findet Anschluss an die Truppe.“

Was Leon Reichardt in seiner kurzen Zeit bereits sehr beeindruckt hat, sind die Fans. „Die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern leben den Verein, den ich als Spieler verkörpern darf. Für die gibt es nur Hansa. Das hat eine enorme Wucht“, sagt er. „Egal, wohin du fährst, sogar bis in die Nähe von Berlin, die Stromkästen sind in den Hansa-Farben eingesprüht, und an den Straßenlaternen kleben Sticker mit dem Wappen.“ Diese Euphorie kannte er so gar nicht vom VfB II, denn „wenn man ehrlich ist, interessiert sich da jeder nur für die Profis“.

In Rostock hat er bereits einen gewissen Bekanntheitsgrad. Angesprochen wurde er zwar noch nie, beim Einkaufen um ein Foto gebeten ebenfalls nicht – „aber wenn du Blicke deuten kannst, merkst du, wenn dich mal einer erkennt“. In seiner Nachbarschaft wusste sowieso prompt jeder, dass der junge Kerl von nebenan jetzt im weiß-blauen Trikot aufläuft. „So kommt man in nette Gespräche. Die Leute hier sind direkter als im Schwabenland und sagen dir, was sie denken“, meint er das im positiven Sinn, da er inzwischen weiß, dass dieses Reden frei Schnauze nie böse gemeint ist.

Menschlich ist er also angekommen im Nordosten der Republik. Und sportlich? „Ich bin verletzungsfrei durch die Vorbereitung gekommen, und darauf, wie diese verlief, kann man aufbauen“, antwortet der Mann für die Defensive. Dass er im ersten Punktspiel gegen Erzgebirge Aue nicht zum Einsatz kam und die 90 Minuten auf der Bank verbrachte, nimmt er als zusätzlichen Ansporn. „Klar war ich enttäuscht“, räumt er ein, fügt aber gleich ehrgeizig hinzu: „Wenn ich nicht immer spielen wollte, müsste ich das alles nicht machen. Jetzt ist es eben meine Aufgabe, mich so zu empfehlen, dass ich in naher Zukunft auf dem Platz stehe.“ Vielleicht ja schon am Sonntag gegen Waldhof Mannheim.

In einem Kader mit 28 Kickern, in dem jede Position mindestens doppelt und qualitativ hochwertig besetzt ist, ist eine derartige Konkurrenzsituation natürlich normal. „Es kommt nur drauf an, wie du damit umgehst“, betont Leon Reichardt. Schließlich ist das ein Teil der Weiterentwicklung, die er mit seinem Wechsel angestrebt hat. Raus aus der Komfortzone. Und hoffentlich bald rein in die Startelf.