Fußball-Landesliga: Zwei Sirch-Tore reichen Pleidelsheim nicht für die Überraschung

Gegen den Zweiten FV Löchgau muss sich der GSV Pleidelsheim mit 2:5 geschlagen geben – und muss jetzt hoffen.

Nahe dran war Fußball-Landesligist GSV Pleidelsheim an einer Überraschung gegen den Tabellenzweiten FV Löchgau. Denn besonders zu Spielbeginn bestimmten die Gelb-Schwarzen das Geschehen und gingen in der zehnten Minute auch folgerichtig durch Patrick Sirch in Führung. Am Ende mussten sich die Pleidelsheimer jedoch mit 2:5 geschlagen geben. Damit verpassten sie es, sich im Kampf um den Klassenerhalt weiter Luft zu verschaffen.

„In den ersten 25 Minuten haben wir Löchgau hinten reingedrückt, womit sie nicht gerechnet haben. Wir haben es aber verpasst, das 2:0 nachzulegen“, so GSV-Trainer Marcus Wenninger. Möglichkeiten für eine höhere Führung waren da. Das Spiel hätte womöglich eine andere Wendung genommen, wären sie genutzt worden. Stattdessen drehten die Gäste das Ergebnis noch vor der Pause durch Ivanilson Matias (33.) und Mario Andric (42.) zu ihren Gunsten. „Löchgau ist eben keine Laufkundschaft“, sagt Wenninger.

Matias legte Mitte der zweiten Halbzeit zum 3:1 für die Gäste nach (65.), ehe Medin Bulic auf 4:1 erhöhte (75.). Das machte es den Gastgebern noch schwerer, noch einmal heranzukommen. Immerhin verkürzte Patrick Sirch noch einmal auf 2:4 (88.), doch kam dieser Anschlusstreffer zu spät. Lukas Aras stellte in der Nachspielzeit schließlich den 5:2-Endstand für den FV Löchgau her (90.+3).

Die Löchgauer bleiben damit an der SKV Rutesheim dran, während die Pleidelsheimer nun darauf angewiesen sind, dass Konkurrent Satteldorf mindestens einmal patzt. Trotz der Niederlage bescheinigte Wenninger seinem Team, ein „hervorragendes Spiel“ gemacht zu haben.

GSV Pleidelsheim: Lück – Weindl, Kevin Sirch – Vejselovic, Bender, Pfeiffer (86. Kunberger), Schlipf (67. Tutsch), Ranzinger (46. Divkovic), Slawig – Hachmann (79. Kaiser), Patrick Sirch.