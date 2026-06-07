Fußball-Landesliga: Zuversicht beim TV Echterdingen für die Relegation – die Gegner stehen fest

Der 13. Tabellenplatz des Filderclubs reicht, um die Chance auf den Klassenverbleib zu wahren. Was bei der aktuellen 1:2-Niederlage Mut macht und wie es nun weitergeht.

Joggen, Gartenhäusle streichen, Dinge erledigen, die unter der Woche liegen geblieben waren. Am Sonntag konnte es der Trainer Daniel Heisig dann zur Abwechslung ein bisschen entspannter angehen. Das hat es in den vergangenen Wochen selten gegeben – diesmal schon. Denn nach dem aktuellen letzten Punktspieltag steht fest: Der TV Echterdingen, dreimal tief durchgeatmet, hat in der Fußball-Landesliga wenigstens das Mindestziel Relegation erreicht. Während die eigene 1:2-Niederlage in Bad Boll tabellarisch keine Rolle mehr spielt, lieferten andere die passenden Ergebnisse für ein Weiterbestehen der gelb-schwarzen Chancen auf den Klassenverbleib.

Kein Direktabstieg des Nachbarn Calcio aus der Verbandsliga – damit ist die Gefahr eines zusätzlichen Absteigers in der eigenen Spielklasse gebannt. Der 13. Platz der Echterdinger reicht für die Saisonverlängerung, in der es nun am nächsten Samstag (18 Uhr) in Böblingen weitergeht. Erstrundengegner in der Relegation wird wie erwartet der TSV Jahn Büsnau sein, der sich in der Bezirksliga Stuttgart/Böblingen die Vizemeisterschaft gesichert hat. In der Finalpartie trifft der Gewinner dann am 21. Juni auf die SG Bettringen oder den SV Ebersbach. Der Spielort für diese Begegnung ist noch offen.

Einstweilen erkennt Heisig Lichtblicke. „Die Mannschaft hat ein ganz anderes Gesicht gezeigt als zuletzt gegen Waldhausen“, sagt der Coach. „Laufbereitschaft, Spiel gegen den Ball, Zweikampfbereitschaft – alles gut.“ Nur in der Chancenverwertung mangelte es. Lediglich Caglar Celiktas traf, nach Vorarbeit von Michael Deutsche (14.). Erneut Celiktas, Laurenziu Biemel und der eingewechselte Wesley Acholonu ließen weitere gute Möglichkeiten liegen. Acholonu, Youngster aus der zweiten Mannschaft, wartete gleichwohl mit einem erfrischenden Auftritt auf.

Effizienter präsentierte sich der Gegner. Er drehte die Partie per Doppelschlag von Felix Strodel und Baran Ates (42./45.). Für den Letztgenannten sein 25. Saisontreffer. Zum Vergleich: Der beste Echterdinger Schütze dieser Runde, Celiktas, bringt es auf gerade mal neun.

Echterdinger „Spieler des Spiels“

Caglar Celiktas (Nominierungen: 4.). Torschütze und Führungsfigur in der Echterdinger Elf. Steckte nie auf, trieb die Teamkollegen an.

TSV Bad Boll: Telles-Villalobos – Suddoth (64. Mändle), Gut, Caliskan (70. Winter), Erceg – Stefania (70. Cunion), Ruther, Seltenreich – Strodel (77. Ascherl), Ates, Francisco Römpfer (64. Falzone).

TV Echterdingen: Duplys – Theobaldt, Kuhn (57. Mägerle), Heinrich – Handanagic (57. Babatas), Schmidt, Biemel (63. Yüksel), Pirracchio – Deutsche (70. Acholonu), Celiktas, Oguz.