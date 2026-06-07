Fußball-Landesliga: Zuversicht beim TV Echterdingen für die Relegation – die Gegner stehen fest

Der 13. Tabellenplatz des Filderclubs reicht, um die Chance auf den Klassenverbleib zu wahren. Was bei der aktuellen 1:2-Niederlage Mut macht und wie es nun weitergeht.
Joggen, Gartenhäusle streichen, Dinge erledigen, die unter der Woche liegen geblieben waren. Am Sonntag konnte es der Trainer Daniel Heisig dann zur Abwechslung ein bisschen entspannter angehen. Das hat es in den vergangenen Wochen selten gegeben – diesmal schon. Denn nach dem aktuellen letzten Punktspieltag steht fest: Der TV Echterdingen, dreimal tief durchgeatmet, hat in der Fußball-Landesliga wenigstens das Mindestziel Relegation erreicht. Während die eigene 1:2-Niederlage in Bad Boll tabellarisch keine Rolle mehr spielt, lieferten andere die passenden Ergebnisse für ein Weiterbestehen der gelb-schwarzen Chancen auf den Klassenverbleib.