Fußball-Landesliga: Wird er der neue Trainer beim TSV Bernhausen?

Bei der Suche nach einem Agatic-Nachfolger für nächste Saison hat sich offenbar ein Favorit herauskristallisiert. Jener ist aktuell noch beim Nachbarn und Staffelrivalen engagiert.
Wie hatte der Spielleiter Thomas Otto zum Thema Trainersuche gesagt? „Wir hoffen, dass wir um den Jahreswechsel herum eine Lösung präsentieren können.“ Inzwischen mehren sich die Anzeichen, dass der Fußball-Landesligist TSV Bernhausen diesen Zeitplan tatsächlich einhalten wird. Wie aus zuverlässiger Quelle zu hören ist, hat sich für die Nachfolge des im Sommer scheidenden Noch-Coachs Roko Agatic ein klarer Favorit herauskristallisiert. Der neue Mann könnte demnach aus der direkten Nachbarschaft kommen.