Fußball-Landesliga: Wildes Derby-Finish – Ohrfeige und Last-Minute-Sieg

In einem umkämpften Abstiegsduell schnappt der TSV Plattenhardt dem MTV Stuttgart den Sieg vor der Nase weg. Hinzu kommen tumultartige Szenen und eine Handgreiflichkeit.
Im strömenden Regen endete das Spiel der Fußball-Landesliga, abgekühlt hatten sich die Gemüter im Weilerhau aber noch lange nicht. Nach neunzigminütigem Abstiegskampf zwischen dem TSV Plattenhardt und dem MTV Stuttgart goss spätestens der späte Doppelschlag der Heimelf Öl ins Derbyfeuer. Zuerst ließen die Gastgeber ihren Emotionen freien Lauf, stürmten den Platz und feierten ihren Torschützen Mark Hörz, dessen Lastminute-Treffer für den 2:1-Sieg sorgte. Wenig später eskalierte eine Situation vor der Bank der Gäste, im Tumult landete die Hand eines MTV-Teammitglieds im Gesicht von Plattenhardts Ekrem Servi. Auch nach dem Abpfiff hatten beide Teams noch regen Gesprächsbedarf, ehe das Wetter die Kontrahenten schließlich doch in die Kabinen trieb.