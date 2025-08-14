Fußball-Landesliga vor dem Start: Titelfavoritenfluch und ein Toptransfer

Vor dem Auftakt an dieem Wochenende führen zwei Teams das Favoriten- Ranking klar an. Und eines verpflichtet einen ehemaligen Bundesliga-Kicker.
Zum Glück ist beim TSV Bernhausen keiner abergläubisch. Sonst könnte einem im Verein nun durchaus mulmig werden. Denn mit den Prognosen der Konkurrenz vor der an diesem Wochenende beginnenden neuen Landesliga-Saison ist es so eine Sache. So sehr es am Fleinsbach als Anerkennung für gute Arbeit gewertet werden darf, dass gleich elf von 15 Gegnern in den Filderstädtern den wahrscheinlichen nächsten Meister sehen, so sehr hat die Medaille ihre Kehrseite – zumindest dann, wenn man Statistiken vertraut.